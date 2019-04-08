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"Ждет и 14-го, и 19-го": у Порошенко отреагировали на обращение Зеленского

12:54, 08 апреля 2019
Выборы 2019
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Петр Порошенко / REUTERS

Об этом во время Согласительного совета председателей фракций и членов групп сказал председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает "Эспрессо.TV".

Он сказал, что Порошенко ждет Зеленского на дебатах и 14, и 19 числа. Также Порошенко призвал Зеленского пройти проверку на наркотики в добровольной антидопинговой ассоциации WADA.

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"Представьте, что приказ о пуске ракет будет отдавать человек под воздействием наркотиков. И как к нему будут относиться на международных переговорах, зная, что их визави под влиянием наркотиков", - сказал Герасимов.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля шоумен Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админработе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заявил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов, и ожидает официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.

Сегодня Зеленский заявил, что дебаты на НСК «Олимпийский» состоятся 19 апреля

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Теги: #Порошенко#выборы президента Украины 2019