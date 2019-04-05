У Зеленского пообещали показать его программу действий до второго тура

Советник Зеленского Руслан Рябошапка не назвал дату, когда именно это произойдет, но заверил, что "однозначно это будет до второго тура".

У кандидата в президенты Владимира Зеленского заверили, что он представит свою команду и план действий на первые 100 дней, в случае победы, раньше чем начнется второй тур голосования.

Об этом заявил советник Зеленского Руслан Рябошапка в эфире ток-шоу "Право на власть",передает "Украинская правда".

"Если у людей есть потребность - а эта потребоность, конечно, есть - узнать, какая программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто те люди, которые будут воплощать этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет и она будет еще до второго тура. Владимир представит как свою команду, так и план действий на первые 100 дней", - рассказал Рябошапка.

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Он не назвал дату, когда именно это произойдет, но заверил, что "однозначно это будет до второго тура".

"Конкретной даты сейчас нет. Об этом скажет уже сам Владимир Зеленский. Единственный мой месседж - это будет сделано заблаговременно, до самого голосования", - сказал Рябошапка.

Избиратели ожидают, что Зеленский назовет конкретных людей, которые будут входить в его команду, если он станет главой государства, и однозначно определит свою позицию в конфликте с Россией и во внешней политике.

Как сообщал УНИАН, накануне, 4 апреля, политконсультант «ЗеКоманды» Дмитрий Разумков заявил, что кандидат в президенты Зеленский придет сдавать анализы в в частную лабораторию «Евролаб» 5 апреля в 8 часов утра.

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По словам Разумкова, в штабе Зеленского не доверяют медпункту на территории НСК «Олимпийский», поскольку комплекс является государственным учреждением. При этом он подчеркнул, что есть независимые учреждения, которым можно доверять при сдаче анализов.

«Украина достаточно развитое государство, и у нас есть много возможностей сдать анализы, чем сдавать анализы на территории Олимпийского стадиона. Глядя на то, что там сейчас происходит, - огромное количество охраны, службы безопасности, окружение - это странно», - сказал он.

Также Разумков уточнил, что лаборатория находится на улице Соломенской, 11.

Согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, по Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК "Олимпийский" сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. Также Медведев предложил провести несколько раундов дебатов между кандидатами в президенты.