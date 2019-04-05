Он подчеркивает, что там нет соответствующей лаборатории.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пояснил, почему не захотел сдавать анализы на "Олимпийском".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после сдачи анализов в "Евролабе".

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"Там (на "Олимпийском" - УНИАН) нет лаборатории... Никто не знает о существовании медицинской лаборатории экспертизы там. Поэтому, очень странное было приглашение", - сказал Зеленский.

Отвечая на упрек о том, что он якобы выбрал для сдачи анализов лабораторию своего "друга", Зеленский подчеркнул: "Мы говорим не о тех, кто берет кровь... Мы говорим о лаборатории. Не просто взяли кровь, а тут (в "Евролабе" - УНИАН) есть лаборатория".

Как сообщал УНИАН, Зеленский прошел медицинскую экспертизу.