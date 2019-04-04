Смена места голосования на украинских выборах осложнена лишними препятствиями – представитель ОБСЕ

Перед вторым туром избирателям, которые голосуют не по месту регистрации, придется еще раз подавать соответствующие заявления.

Наблюдатели ОБСЕ, которые мониторят избирательный процесс в Украине, пришли к выводу, что процесс смены гражданами места голосования на выборах президента Украины содержит лишние препятствия.

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Об этом в интервью DW рассказал представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Томас Ример.

По его словам, об этом говорится в предварительном заявлении ОБСЕ с выводами и оценками относительно первого тура голосования.

«Как говорится в заявлении, избиратели имели возможность подать заявление относительно временного изменения места голосования без изменения собственного адреса. При этом избирателям нужно предоставить основания для этого, что было оценено нами как лишняя преграда на выборах президента, поскольку, в отличие от парламентских и местных выборов, месте голосования избирателей не имеет значения», – отметил он.

Ример упомянул, что эта процедура была упрощена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым нужно было лишь предъявить свой паспорт. Впрочем, процедура все равно является обременительной.

«Всем избирателям, включая ВПЛ, необходимо снова подавать соответствующие заявления и предоставлять основания для этого (для голосования во втором туре. - ред.), что является лишним препятствием для голосования. Несмотря на упрощенные процедуры, принятые Центральной избирательной комиссией Украины, меньше ста тысяч ВПЛ подали такие заявления перед первым туром. И эта процедура была особенно обременительной для избирателей, которые живут на неподконтрольной правительству территории, которым необходимо многократно проходить через блокпосты, чтобы проголосовать», - подчеркнул он.

Представитель ОБСЕ считает, что оценить влияние бюрократических проблем на результаты первого тура невозможно, поскольку невозможно узнать, за кого бы проголосовали дополнительные избиратели.

«Важным вопросом является то, столкнулись ли люди, которые имеют избирательное право, с препятствиями для его реализации. И в нашем заявлении делается вывод, что такая проблема действительно имела место», – подытожил он.

Вместе с тем, выводы наблюдателей ОБСЕ по процессу голосования 31 марта в целом были благоприятными: по их мнению, выборы прошли прозрачно и в соответствии с законодательством.