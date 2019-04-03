У Зеленского выдвинули ряд требований к Порошенко

Отмечается, что Порошенко должен опубликовать перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинули ряд требований к действующему главе государства Петру Порошенко.

Об этом говорится в сообщении на странице команды Зеленского в Facebook.

"Мы внимательно ознакомились с заявлением президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него. Поэтому требуем, чтобы до завершения срока своего пребывания на посту президента Украины он через контролируемое им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов обеспечил принятие закона по отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов; перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности", - говорится в заявлении.

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Также в команде Зеленского требуют от Порошенко обеспечить принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах, а также об отзыве его законопроекта о криминализации незаконного обогащения и поручения коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов.

Кроме этого, от действующего главы государства ожидают актов о назначении судей и обеспечении реализации мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда.

"Чтобы избавил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Также от Порошенко требуют уволить Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Еще одним пунктом в перечне требований является ликвидация схемы "Роттердам плюс" и начало внешнего независимого аудита деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того отмечается, что Порошенко должен опубликовать перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Напомним, в Центральную избирательную комиссию поступили данные 99,89% протоколов о результатах голосования в первом туре президентских выборов 31 марта. Лидирует Владимир Зеленский, которого поддержали 30,23% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,39%.