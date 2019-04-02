"Солидный штраф не помешал бы": Аваков предложил наказать Ляшко за нарушение тайны голосования

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.

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Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV. "Вопрос насколько будет принципиальным орган расследований и суд, чтобы дойти до конца. На мой взгляд это важно сделать. Конечно, за то, что Олег Ляшко демонстрировал свой бюллетень, на этом этапе сажать в тюрьму никого не нужно, но солидный штраф не помешал бы, это была бы хорошая превенция", - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время голосования продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления. Полиция квалифицировала действия Ляшко как нарушение тайны голосования.