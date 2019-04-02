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"Солидный штраф не помешал бы": Аваков предложил наказать Ляшко за нарушение тайны голосования

09:53, 02 апреля 2019
Выборы 2019
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Ляшко "засветил" бюллетень / Фото: Facebook

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.

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Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV. "Вопрос насколько будет принципиальным орган расследований и суд, чтобы дойти до конца. На мой взгляд это важно сделать. Конечно, за то, что Олег Ляшко демонстрировал свой бюллетень, на этом этапе сажать в тюрьму никого не нужно, но солидный штраф не помешал бы, это была бы хорошая превенция", - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время голосования продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления. Полиция квалифицировала действия Ляшко как нарушение тайны голосования. 

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Теги: #Аваков#Олег Ляшко#выборы