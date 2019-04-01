Выборы президента прошли без системных нарушений - ЦИК

Все поступившие в ЦИК жалобы не касаются серьезных нарушений, заверили в комиссии.

День голосования по выборам президента Украины и в ночь после него прошли без системных нарушений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

«Было много различных предостережений, градус этой избирательной кампании был очень высоким... Но день голосования и ночь после него прошли без системных нарушений. Поэтому мы действительно можем говорить о том, что мы должным образом в соответствии с законодательством, завершили первый этап», - отметила председатель ЦИК.

Она отметила, что в заграничном избирательном округе выборы также проходили без значительных нарушений.

По её словам, общее количество внесенных в списки избирателей в заграничном округе - 434 тыс. 930 человек, бюллетени получили - 54 тыс. 931 человек, что составляет 12,62% от общего количества.

«На участках в разных государствах была разная активность избирателей, от 20% до 100%. Сейчас проработана информация по 97 из 101 избирательного участка», - подчеркнула Слипачук.

Как отметила секретарь Комиссии Наталья Бернацкая, все жалобы, поступившие в ЦИК, не касаются серьезных нарушений, и будут рассматриваться в общие сроки.