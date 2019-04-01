Западные СМИ о выборах в Украине: Порошенко попытается усилить сомнения в Зеленском

Кто бы не победил во втором туре президентских выборов, ему так или иначе придется разбираться с коррупцией и украинскими экономическими проблемами.

Президент Петр Порошенко, кажется, молча признал, что молодежь отвернулась от него. После первого тура выборов он сказал, что «услышал» и понимает желание молодых украинцев увидеть быстрые изменения.

Так украинские президентские выборы комментирует сегодня New York Times, называя Украину «европейской линией фронта» конфронтации между Россией и Западом и напоминая о войне, которая унесла жизни уже 13 тысяч человек за пять лет. Тот факт, что Украина функционирует как реальная демократия, стал одним из главнейших аспектов выборов. В отличие от «потемкинских» голосований в России и Беларуси, украинский процесс предлагает реальный выбор. И результат непредсказуем. Из целой толпы кандидатов, большинство из которых политики, актер Владимир Зеленский больше всего выделяется.

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«Его результат хороший из-за распространения в Украине настроений отчуждения политиков и политического класса. И это не сугубо украинская проблема», - сказал бывший посол Великобритании в Киеве Роберт Бринкли.

Экономист IHS Markit Лилит Геворгян сказала Bloomberg, что украинские избиратели демонстрируют глубокое разочарование политическими элитами и пытаются их «наказать», выбирая «аутсайдера».

«Давнее кумовство и коррупция, а также медленный темп реформ, не соответствуют тем жертвам, на которые простые украинцы пошли за последние пять лет», - добавила эксперт.

Финансовая боль стал главной темой нынешней кампании. Экономика Украины, конечно, начала расти и вышла из глубокой рецессии. Однако, подъем был не очень большим. И поддержка стабильности была в основном обеспечена займами от МВФ. Украинцы чувствовали, что их жизнь ухудшилась из-за девальвации валюты и подъема цен на коммунальные услуги.

Тем временем, издание Politico пишет, что Порошенко смог пробиться во второй тур только благодаря сомнениям некоторых избирателей относительно квалификации лидера гонки Владимира Зеленского. Много сторонников действующего президента говорят, что, несмотря на все многочисленные недостатки, он «меньшее зло». По мнению издания, Порошенко попытается использовать и усилить этот месседж в ближайшие недели перед вторым туром. Он изо всех сил будет пытаться умножить сомнения в том, что Зеленский достоин занять пост президента.

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В свою очередь Forbes пишет, что если Порошенко агрессивно бросится доказывать, что он лучший кандидат, чем его оппонент, он рискует окончательно оттолкнуть от себя электорат Зеленского. А ему не выгодно настраивать так много украинцев против себя. Более того, агрессия России не стала главной проблемой нынешних выборов. Электорат больше заинтересован в улучшении жизни и борьбе с коррумпированными политиками, которые хорошо живут в то время, как обществу приходится затягивать пояса. И это главный мобилизационный призыв Зеленского. Но даже если каким-то образом Порошенко удастся одолеть Зеленского, ему придется серьезно взяться за проблемы, на которые указывает его оппонент: коррупция и экономическая нестабильность. Если же победит Зеленский, ему придется разбираться с этими проблемами безо всякого опыта и, вероятно, без друзей в правительстве, которые бы его поддержали в этом.

В это время Wall Street Journal также пишет о том, что «кандидату протеста» Зеленскому в случае победы придется иметь дело со старыми дебрями украинской политики.

«Главный вопрос относительно его потенциального президентства в том, сможет ли он побороть громоздкий украинский политический ландшафт, чтобы провести необходимые реформы», - говорит аналитик международной консалтинговой компании Teneo Intelligence Отилия Дханд.

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Sueddeutsche Zeitung пишет, что миллионы украинцев надеются, что актер сможет подавить коррупцию сверху. Однако, это будет гораздо труднее, чем киногерою из сериала «Слуга народа». Насколько Зеленский действительно готов выступить против олигархов в Украине, знает только он сам. Издание отмечает, что из целого ряда идей актера «ни одна не атакует интересов олигархов». И это тревожит. Однако, именно это и будет главной задачей для Украины в ближайшие годы. Издание также отмечает, что вероятный будущий президент окружил себя уважаемыми советниками. Впрочем, пока не известно, получат ли они влиятельные должности.

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Польская Gazeta Wyborcza считает, что Зеленский победит во втором туре, если сможет склонить на свою сторону избирателей Юлии Тимошенко и Юрия Бойко. И если так произойдет, то для современной Европы в этом не будет ничего нового. Два года назад на выборах в Италии победил комедийный актер Беппе Грилло и его «Движение пяти звезд». А с сентября 2018 года Словенией руководит другой актер-комик Мрьян Шарец. Впрочем, их страны не погрязли в смятении, не ведут войны и не имеют у своих границ враждебного соседа на подобии России.