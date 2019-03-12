Rzeczpospolita: Демократия Украины переходит на новый этап развития

По мнению польского эксперта, если вспомнить о том, как украинские выборы проходили в 90-х годах, то прогресс становится очевидным.

На нынешних выборах президента Украины неплохие шансы на победу появились у необычного кандидата – комедийного актера Владимира Зеленского. И это открывает новый этап в бурной политической истории независимой Украины.

Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет эксперт по международным делам и профессор Варшавского университета доктор Анджей Шептицкий. Он замечает, что темой споров как украинцев, так и западных партнеров их страны перестола быть соответствие избирательного процесса демократическим стандартам. Петр Порошенко, видимо, действительно рассчитывал, что ему удастся использовать поддержку подконтрольной ему администрации, а также СМИ, которые контролируют лояльные к нему олигархи, чтобы остаться в президентском кресле. Но, похоже, он просчитался.

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По мнению автора, современная Украина ушла далеко от политической действительности, которая царила в ней два десятилетия назад, когда добиваясь переизбрания президент Леонид Кучма хитро подстроил выборы так, чтобы во втором туре украинцам пришлось выбирать между ним и лидером коммунистов Петром Симоненко, которого он легко победил. Украина больше не похожа на другие постсоветские страны, такие как Азербайджан, где в прошлом году президент Ильхам Алиев победил в первом же туре выборов с поддержкой 86% избирателей. Она не похожа и на Молдову, которой руководят формально проевропейский олигарх Влад Плахотнюк и откровенно пророссийский Игорь Додон. А лидеры молдавской оппозиции жалуется, что власть травит их ртутью, чтобы вывести из политической борьбы.

После Евромайдана и начала войны с Россией в 2014 году Украина в значительной степени поборола старые региональные разделения и связанный с ними раскол во внешней политике: сближаться с Западом или с Востоком? На нынешних выборах не приходится делать выбор между условными «кандидатами Запада» и «кандидатами России». Порошенко позиционирует себя как проевропейского патриота. Зеленский осуждает аннексию Крыма и войну на Донбассе, но предлагает завершить последнюю через компромисс с Владимиром Путиным.

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Украина, по мнению автора, больше не раздираемая изнутри страна, какой она была во время выборов 2004 года, когда 90% избирателей на западе голосовали за Виктора Ющенко и столько же на востоке поддерживали Виктора Януковича. Сегодня поддержка разных кандидатов в украинских регионах мало чем отличается от того, что наблюдается в западных странах.