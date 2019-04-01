В Сан-Франциско закрылся последний украинский избирательный участок за рубежом

Голосование в первом туре выборов завершилось.

В Сан-Франциско (США) в 20:00 по местному времени (6.00 по Киеву) закрылся последний избирательный участок, на котором граждане Украины могли проголосовать за нового президента Украины.

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Как сообщает ТСН, таким образом голосование в первом туре выборов завершилось.

Данные по голосованию в США уже начали поступать в ЦИК. После подсчета четверти голосов там лидирует Петр Порошенко (свыше 64%).

Напомним, центральная избирательная комиссия обработала 40,21% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на выборах президента.

По результатам обработки протоколов, побеждает шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,23% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,65% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,14%.