На Ривненщине УИК намеренно затягивали передачу протоколов ради дополнительной зарплаты (видео)

По выявленному факту наблюдатели «Опоры» вызвали полицию.

Около 50 участковых избирательных комиссий 156 избирательного округа в Ривненской области несколько часов ждали полуночи, чтобы передать избирательную документацию в ОИК. Таким образом члены комиссии хотели получить дополнительную заработную плату.

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Как сообщает «Опора», участковые избирательные комиссии начали прибывать в помещение окружной избирательной комиссии 156 избирательного округа с 22:00. По состоянию на 23:31 было зарегистрировано 48 участковых избирательных комиссий, которые прибыли в ОИК.

Отмечается, что на протяжении этого периода ни одна из УИК не начала передачу избирательной документации. Это вызвало подозрение у наблюдателей «Опоры»

Соответственно, наблюдатель обратился к председателю ОИК 156 территориального избирательного округа Александра Шевчука с вопросом, почему участковые избирательные комиссии передают избирательную документацию для ОИК.

«Сказать честно, - не хотят. Хотят получить заработную плату», - ответил Шевчук.

Председатель ОИК подтвердил, что члены участковых избирательных комиссий ждут 12 ночи, объясняя что в таком случае члены УИК получат большую заработную плату за выполненную работу.

По выявленному факту, наблюдатели "Опоры" вызвали полицию, которая будет присутствовать на заседании ОИК, а также контролировать время составления избирательной документации.

Как пояснила общественная омбудсмен "Опоры" по защите избирательных прав в Ровенской области Мария Ципьящук, если УИК заседала в полном составе - а, как правило, - это 9 человек, один день стоимости их работы, даже если это начало суток, стоит 2420,46 грн.

Напомним, центральная избирательная комиссия обработала 40,21% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.

По результатам обработки протоколов, побеждает шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,23% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,65% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,14%