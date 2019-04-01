В ОПОРЕ назвали самое распространенное нарушение во время выборов президента

Избирательный процесс координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала «агрессивным» и «активным».

Самым распространенным нарушением во время выборов президента Украины было разглашение тайны голосования.

Об этом координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сообщила в эфире Радио Свобода.

«Наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. И то, и другое является серьезным нарушением. Потому что фотографирование избирательного бюллетеня может иметь две предпосылки - просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях, и также это может свидетельствовать о продаже своего голоса. К счастью, покрытие таких нарушений - около 4% избирательных участков в целом. И результат на самом деле на 1-1,5% выше, чем мы фиксировали в 2014 году», - сказала Айвазовская.

Также координатор ОПОРЫ обратила внимание на процедурные нарушения, в частности, некорректное проведение избирательными комиссиями утренних заседаний.

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«Были факты нарушений, которые касались процедурных моментов, но что интересно - их процент был меньше, чем в 2014 году, это уже определенный прогрессивный результат», - отметила Айвазовская.

По ее словам, явка на этих выборах была выше, чем в 2014 году, на 3%. Избирательный процесс координатор ОПОРЫ назвала «агрессивным» и «активным».

«Мы понимаем, что есть взаимоконтроль, потому что эти выборы действительно конкурентные, когда отдельные участники процесса не имитируют конкуренцию, а осуществляют ее», - сказала Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, по данным ЦИК, явка на выборах президента по состоянию на 20.00 по данным из 198 округов составила 63,48% избирателей. Всего в Украине создано 199 избирательных округов.

Согласно данным нескольких экзит-полов, во второй тур выборов президента выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.