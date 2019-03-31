Зеленский набирает 30,4% голосов, Порошенко - 17,8%, Тимошенко на третьем месте с 14,2% - Национальный экзит-пол

Обновленные данные Национального экзит-пола будут обнародованы в 23.00.

По состоянию на 18.00 за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 14,2% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта «Национальный экзит-пол 2019», проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

По данным экзит-пола, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко проголосовали 9,8%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко отдали свои голоса 7,1%, за самовыдвиженца Игоря Смешко - 6,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,8%, кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4%, кандидата от ВО «Свобода» Руслан Кошулинского - 1,8%.

За остальных кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-пола, проголосовали менее 2% избирателей.

Обновленные данные по состоянию на 20.00, на момент закрытия избирательных участков, будут обнародованы в 23.00.

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Национальный экзит-пол осуществляется при финансовой поддержке Программы содействия общественной активности «Присоединяйся!», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине, Представительством Европейского Союза в Украине, Международным фондом «Видродження», Посольством Канады в Украине.

Полевой этап исследования «Национальный экзит-пол 2019» осуществляли две украинские социологические компании - Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части, зарубежные участки, и за исключением оккупированных территорий). Выборка будет репрезентативной для Украины в целом и для ее 4 регионов (запад, центр, восток, юг). Выборка двухэтапная. На первом этапе в каждой области избиралась количество участков в соответствии с процентом избирателей в этой области. Сами участки выбирают случайным методом. На втором этапе опрашивались избиратели на выходе с избирательных участков с определенным шагом отбора. Результаты несколько раз в день передавали в центральный офис социологических компаний.

Результаты опроса представлены в общенациональном масштабе и в разрезе четырех регионов: Западный регион - Закарпатская, Волынская, Ривненская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области; Центральный регион - Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и город Киев; Южный регион - Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области; Восточный регион - Харьковская область, Донецкая и Луганская области (подконтрольные украинской власти).

Количество избирательных участков - 400 (по 200 для каждой социологической компании). Объем выборки - около 17 тыс. респондентов (в зависимости от явки избирателей).

Количество интервьюеров - на каждом избирательном участке работали 2-3 человека, всего задействовано около 1 тыс. интервьюеров, которые прошли специальное обучение. Интервьюеры имели специальные бейджи с символикой Национального экзит-пола.

Статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,3%, но есть еще ошибки, которые зависят от различных факторов. Исходя из опыта предыдущих экзит-полов, проведенных по такой же методологии, погрешность выборки не превысит 2,5% для лидеров и будет в пределах 0,5-1% для остальных кандидатов.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты. В Украине создано 199 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.