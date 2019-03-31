Мэр Житомира и глава ОГА повторили "подвиг" Ляшко во время голосования (фото)

Председатель Житомирской ОГА и мэр Житомира сфотографировался с бюллетенем.

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сфотографировался с развернутым бюллетенем у урны. Снимок с бюллетенем сделал и Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

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Фото Гундич опубликовал на своей странице в сети Facebook. На фотографии он держит в руках развернутый бюллетень, который опускает в ящик для голосования, сообщает ОПОРА.

Фамилии кандидатов и отметки на фото размыты, однако можно предположить, что когда было сделано это фото, другие люди, находившиеся на участке, могли увидеть отметку, за кого Гундич отдал свой голос. "Проголосовал за продолжение реформ!", – написал он.

Фото с бюллетенем опубликовал на своей странице и Житомирский городской голова Сергей Сухомлин. "Гражданский долг выполнил", – написал он.

Согласно части 1 статьи 7 Закона Украины "О выборах президента Украины": "Голосование на выборах Президента Украины является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей запрещается. Фотографирование, видеофиксация в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования".

Как сообщалось, лидер Радикальной партии в Раде и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, придя на избирательный участок, проголосовал за себя и "засветил" бюллетень перед камерами.

Национальная полиция Украины заявила, что даст оценку действиям кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко, который во время голосования на участке продемонстрировал избирательный бюллетень с результатом своего волеизъявления.