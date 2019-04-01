Стало известно, как проголосовали украинцы в Беларуси

Никаких жалоб в комиссию в Минске не поступало, за выборами следили четверо наблюдателей.

Участковая комиссия зарубежного округа в столице Беларуси Минске завершила подсчет голосов.

Как сообщает Радио Свобода, всего бюллетени взяли 749 граждан Украины. Из них за Владимира Зеленского проголосовали 281, за Петра Порошенко – 206, за Юрия Бойко – 58, за Александра Вилкула – 56, Игоря Смешко – 43, Анатолия Гриценко – 42, а за Юлию Тимошенко – 31.

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Никаких жалоб в комиссию не поступало, за выборами следили четверо наблюдателей.

«Все было прозрачно и хорошо организовано», – заявила наблюдатель от Всемирного конгресса украинцев Валентина Логвин.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-пола-2019 по выборам президента Украины, по состоянию на 20:00 за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.