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Зеленский пообещал до конца второго тура назвать первую пятерку своей команды

00:33, 01 апреля 2019
Выборы 2019
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Владимир Зеленский / REUTERS

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский намерен до конца второго тура выборов обнародовать фамилии первой пятерки своей команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Я хочу до конца второго тура показать пятерку членов нашей команды", - отметил Зеленский.

На вопрос журналистов, кого он видит премьер-министром, Зеленский сказал: "Специалиста вижу, профессионального человека. Фамилии сейчас нет".

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Как сообщал УНИАН, по данным нескольких экзит-полов, во второй тур выборов президента выходят Зеленский и Порошенко.

После обнародования предварительных результатов экзит-полов Порошенко высказался за обязательное проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #выборы президента Украины 2019#Владимир Зеленский