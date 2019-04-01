Зеленский пообещал до конца второго тура назвать первую пятерку своей команды

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский пока не озвучил, кого хотел бы видеть на посту премьер-министра.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский намерен до конца второго тура выборов обнародовать фамилии первой пятерки своей команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Я хочу до конца второго тура показать пятерку членов нашей команды", - отметил Зеленский.

На вопрос журналистов, кого он видит премьер-министром, Зеленский сказал: "Специалиста вижу, профессионального человека. Фамилии сейчас нет".

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Как сообщал УНИАН, по данным нескольких экзит-полов, во второй тур выборов президента выходят Зеленский и Порошенко.

После обнародования предварительных результатов экзит-полов Порошенко высказался за обязательное проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.