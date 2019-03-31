Под Одессой члена избирательной комиссии отстранили за пьянство

Женщина работала на участке в состоянии алкогольного опьянения.

В Подольске Одесской области члена избирательной комиссии отстранили от выполнения служебных обязанностей за пьянство.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушительницы составлен протокол по ч.1 ст. 179 (распитие спиртных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Участковой избирательной комиссией также был составлен соответствующий акт.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 13.00 в национальной полиции Украины поступили 384 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.