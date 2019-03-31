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Под Одессой члена избирательной комиссии отстранили за пьянство

14:41, 31 марта 2019
Выборы 2019
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На Одесщине от выполнения обязанностей отстранили нетрезвую члена избирательной комиссии / facebook.com/UA.National.Police

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушительницы составлен протокол по ч.1 ст. 179 (распитие спиртных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Участковой избирательной комиссией также был составлен соответствующий акт.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 13.00 в национальной полиции Украины поступили 384 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

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Теги: #Одесса#полиция#выборыпогода в Одессе