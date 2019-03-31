Первыми на выборах президента начали голосовать украинцы в Австралии

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там будет проходить до 6 утра по Киеву 1 апреля.

На первом зарубежном участке началось голосование в первом туре выборов президента Украины.

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Об этом сообщает ЕвроПравда. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии.

Участок, образованная при посольстве Украины в Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 мск 30 марта). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 31 марта).

Проголосовать в Канберре могут также украинцы Новой Зеландии.

В целом в заграничном избирательном округе ЦИК сформировал 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира. Участки расположены в посольствах и консульствах Украины.

Наибольшее количество участков сформировано в Германии, их там 5. По 4 - в США, Польше, Италии, по 3 участки образованы в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты.

Крупнейший зарубежный избирательный участок образован при посольстве Украины в Молдове, там зарегистрировано более 52 тыс. избирателей. Наименьший - при воинской части в Косово (менее 50 избирателей).

В целом ЦИК передал на зарубежные участки более 420 тыс. бюллетеней.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там будет проходить до 6 утра по Киеву 1 апреля.

Для участия в голосовании избирателям за пределами Украины следует быть включенным в список избирателей, лично прийти на участок и иметь при себе документ, подтверждающий гражданство Украины.