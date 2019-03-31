Под зданием ЦИК собрались «спортивные ребята» - СМИ

Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Под зданием ЦИК в Киеве собралось значительное количество молодых людей спортивного телосложения.

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Об этом сообщает Telegram-канал Newsroom, который ведет журналистка Оксана Денисова.

«Тем временем сейчас под ЦИК большое собрание спортивных ребят. Очевидно, стерегут сцену Прямого», - говорится в сообщении.

Сообщение на канале сопровождается фото.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.