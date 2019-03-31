Немногословная Тимошенко проголосовала на выборах президента (фоторепортаж)

Тимошенко голосовала вместе со своим супругом Александром Тимошенко, который напомнил журналистам о победу женщины на выборах президента Словакии.

Бывшая премьер-министр, кандидат в президенты Юлия Тимошенко проголосовала со своей семьей на выборах.

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После того как она с мужем бросила бюллетень в урну, политик заявила, что верит в успешную и богатую Украину, передает ТСН. Она также пожелала всем хорошего настроения. Затем Тимошенко предоставила слово своему супругу Александру, который сказал, что в Словакии президентский пост впервые заняла женщина - Зузана Чапутова. Юлия Тимошенко в ответ улыбнулась и едва коснулась руки мужа.

Спич кандидата длился чуть больше минуты. "Дорогие друзья, сегодня я со своей семьей, командой пришла проголосовать за Украину. Вы знаете, что сегодня Украина перевела часы вперед на весеннее время. Я верю, что так же мы делаем шаг вперед к успешной, процветающей, европейской Украине. Я верю, что сегодня начинается новый исторический прогресс Украины к миру, процветанию, счастью каждого человека. Я знаю, что сегодня мы имеем с вами шанс все изменить. Последние пять лет Украина, к сожалению, жила в бедности и коррупции, но точку на этом сегодня может поставить каждый украинец. Все будет хорошо: Украина будет мирной, успешной, европейской страной. Я верю, что весна победит", - заявила Юлия Тимошенко.