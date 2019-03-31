В Украине проходят выборы президента (фоторепортаж)

Избирательные участки будут работать до 20:00.

В Украине началось голосование на очередных выборах президента.

Отдать свой голос можно с 8 утра и до 20:00. Места голосования усиленно охраняет полиция и спасатели.

Для того, чтобы проголосовать, следует на участок взять паспорт. При наличии в списках избирателей член участковой избирательной комиссии выдаст бюллетень с фамилиями и биографией кандидатов. Тогда избиратель с бюллетенем направляется в закрытую кабинку, где напротив фамилии своего кандидата ставит крестик или галочку. Тогда бюллетень опускается в урну.

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Всего в бюллетене будут фамилии 39 претендентов. Эксперты фонда "Возрождение" и движения "Честно" считают, что нынешняя избирательная кампания самая дорогая за все годы независимости.

“Единоличным победителем стал Петр Порошенко. В прошлом году он потратил рекордные 175 миллионов гривень на телерекламу. А вот за два месяца этого года, когда официально стартовала предвыборная кампания, его уверенно обошла Юлия Тимошенко. Только в январе и феврале она за телевизионную рекламу заплатила 79 миллионов. Порошенко, Тарута, Вилкул и Бойко - от 50 до 55 миллионов гривень”, - рассказали в студии.

По состоянию на 7 марта в Государственном реестре избирателей насчитывалось 29 935 965 человек. Центризбирком заказал печать 30 395 589 штук бюллетеней. На эти нужды было потрачено 166,37 млн грн. ЦИК оплатила печать бюллетеней на первый и второй туры. Значительных изменений в количестве избирателей не будет, убеждают в Центральной избирательной комиссии.

За процессом голосования и подсчетом голосов будет наблюдать рекордное количество наблюдателей. Речь идет об участие 139 неправительственных украинских организаций, 2344 международных наблюдателей. В их составе не будет представителей России, согласно закону Украины.