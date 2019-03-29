В Черкассах "на горячем" зафиксировали подкуп избирателей представителями кандидата "П" - Нацполиция (фото)

Символика на фотографиях свидетельствует о том, что речь идет, вероятно, о Порошенко.

В Черкассах «на горячем» зафиксирован подкуп избирателей представителями кандидата в президенты "П".

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

В сообщении сказано, что сегодня в полицию Черкасс поступило сообщение о том, что в одном из офисных помещений в центре города происходит подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.

"Прибыв на место происшествия по улице Святотроицкой наряд патрульной полиции обнаружил большое количество граждан, которые стояли в «живой» очереди возле одного из офисных помещений.

На месте были обнаружены деньги в сумме более 1,6 миллиона гривень и почти 12 тысяч долларов США. В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства в обмен на обязательство отдать свой голос 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские обнаружили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах", - говорится в сообщении.

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Полиция не указывает фамилию кандидата, но на обнародованных фото видно блокноты с символикой партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", поэтому, вероятно, речь идет о кандидате, действующем президенте Петре Порошенко.

"После приезда на место происшествия следственно-оперативной группы и предметного осмотра сотрудниками полиции были обнаружены крупные суммы денежных средств, в основном номиналом по 500 гривен, а также документация с персональными данными граждан. В частности, сведения со списками граждан, напротив фамилии которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4,5 тысяч гривень", - сообщили в полиции.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, которая проводит изъятие имеющихся вещественных доказательств, которые могут свидетельствовать о подкупе избирателей, а также опрашивает граждан, которые находились в офисном помещении и возле него.

В ближайшее время данному событию будет дана правовая квалификация. В частности, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 160 (подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины.