СМИ раскрыли структуру "сетки" Порошенко в Донецкой области (инфографика)

"Сетка" - это технология, по которой покупаются голоса избирателей.

Журналисты раскрыли пофамильную структуру "сетки" действующего президента Петра Порошенко в Донецкой области, где у него почти нет поддержки.

Судя по таблице, которая оказалась в распоряжении "Страны", главные кураторы "сетки" Порошенко в Донецкой области - это нардеп Сергей Березенко, глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов (выходец из Донецкой области) и глава Донецкой военно-гражданской администраци Александр Куць.

"Судя по этим фамилиям (Березенко - один из основных кураторов "Сетки" по всей стране), густонаселенная Донеччина находится в приоритете у команды президента", - говорится в статье.

Область разбита на восемь округов. В каждом работают около двух тысяч агитаторов, пишет СМИ. Исключение составляет 58-й округ в Мариуполе - там их почему-то пока только 500, утверждают журналисты.

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"У руководителей округов по линии "сетки" обычно в районе 10-15 руководителей направлений и ближайших помощников. Это называется "Окружной агитационный штаб". На базе некоторых штабов (но не всех) работают колл-центры. Кроме того, в составе штаба обычно есть тренера и неизменно "группы контроля" - видимо, непосредственные руководители агитаторов", - отмечают в "Стране".

Напомним, "сетка" - это технология, по которой покупаются голоса избирателей. Суть технологии - выдать деньги не всем желающим продать голос, а лишь тем, кто потенциально готов проголосовать за нужного кандидата или же склоняется к этому.

Все искусство "сетки" в том и состоит, чтобы настроить этот "таргетинг" - уловить в свои сети именно этих людей. Для этого тысячи проплаченных "волонтеров" проводят соцопросы по украинским городам и селам, где с помощью наводящих вопросов отбирают нужную аудиторию.

Цель такого опроса - сбор персональных данных людей. Тех, кто дал "правильный ответ", начинают потом обрабатывать сотрудники колл-центров, цель которых - привести людей на выборы. И если потенциальный избиратель колеблется - идти на участок или нет - ему предлагают материальное поощрение.

Ранее СМИ сообщали, что связанные с окружением Порошенко общественные организации строят "сетки" для подкупа избирателей.