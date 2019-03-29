Будет 39 кандидатов: ЦИК запретил без решения ставить штамп "выбыл" на бюллетене

В случае наличия штампа "выбыл" без соответствующего решения ЦИК бюллетень считают испорченным.

Центральная избирательная комиссия отмечает, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения ЦИК запрещается.

Об этом сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ секретариата Центризбиркома в связи с сообщениями средств массовой информации о принятии решения об отмене регистрации отдельных кандидатов на пост президента на очередных выборах 31 марта.

Центральная избирательная комиссия обращает внимание, что по смыслу части 1 статьи 56 закона "О выборах президента Украины" ЦИК принимает решение об отмене регистрации в случае обращения кандидата в любое время после его регистрации, однако не позднее, чем за 23 дня до дня выборов, с письменным заявлением об отказе от баллотирования.

Таким образом, срок подачи в ЦИК указанного обращения кандидата на пост президента истек 7 марта.

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При этом законом предусмотрено, что в случае поступления соответствующего обращения кандидата позднее чем за 23 дня до дня выборов, то есть позднее 7 марта, такое обращение Центральной избирательной комиссией не рассматривается, решение по нему не принимается.

Учитывая указанные положения закона ЦИК подчеркивает, что публичные заявления кандидатов на пост президента об отказе от баллотирования не имеют никаких правовых последствий.

По состоянию на 29 марта Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень для очередных выборов президента Украины 31 марта для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса.

ЦИК просит окружные избирательные комиссии довести до сведения всех участковых избирательных комиссий требования части 7 статьи 72 закона о том, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения Центризбиркома запрещается, обратив их внимание, что в соответствии с частью 9 статьи 72 закона лица, виновные в противоправной порче избирательных бюллетеней, возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом.

Центризбирком предостерегает от необоснованного внесения изменений в избирательные бюллетени без решений ЦИК.