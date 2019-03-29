Сегодня последний день агитации для кандидатов в президенты Украины

Вести агитацию запрещено за день до выборов и непосредственно в день голосования.

29 марта в Украине, по законодательству, последний день, когда разрешена предвыборная агитация кандидатами в президенты на очередных выборах 31 марта.

«Предвыборная агитация начинается кандидатом на пост президента Украины на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов», – говорится в законе «О выборах президента Украины».

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Кроме того, законодательство предусматривает, что именно сегодня избиратели с ограниченной возможностью передвижения вправе обратиться к участковой избирательной комиссии и получить право проголосовать по месту пребывания (в больнице или дома).

В частности, такой избиратель должен прислать по почте или передать через другие лица собственноручно написанное заявление с просьбой обеспечить ему голосование по месту его пребывания по указанному адресу, вместе с приложенным к нему документом, который удостоверяет факт неспособности избирателя передвигаться самостоятельно. Такое заявление должно быть подано в участковую избирательную комиссию не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов.

Напомним, что выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.

Также отметим, что Нацполиция уже перешла на усиленный режим работы перед выборами.