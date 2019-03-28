Последние опросы: Зеленский – в лидерах, Тимошенко обогнала Порошенко
Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко встретятся во втором туре президентских выборов.
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Такие результаты опроса Института анализа и прогнозирования, передает УНН.
Опрос проводился с 19 по 26 марта в двадцати четырех областях и столице Украины, методом формализированого интервью, среди 2000 респондентов. Теоретическая погрешность — 2,2%.
Из тех, кто уже определился и намерен идти голосовать — 29% за Владимира Зеленского, 18,7% за Юлию Тимошенко и 16,5% за Петра Порошенко.
Аналогичная ситуация и по электоральным предпочтениям на парламентские выборы. Предварительно, наибольшее количество голосов набирает партия Владимира Зеленского “Слуга народа” и партия Юлии Тимошенко “Батькивщина”.
Далее идет “Оппозиционный блок”, ТОПовую четверку замыкает партия Петра Порошенко “Блок Петра Порошенко”.