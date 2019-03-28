Во Львове на встречу с Порошенко не пускают журналистов без аккредитации, центр города заблокирован

Корреспонденту УНИАН охрана отказалась предоставить информацию, кто составлял списки для пропуска на мероприятие.

Во Львове часть журналистов, которые не получили аккредитацию в штабе политической силы кандидата в президенты Петра Порошенко, не могут попасть за огражденный периметр, который установлен в центре города.

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Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, через рамки металлоискателей по спискам пропускают людей из районов, которых якобы специально привезли на встречу.

Львовских журналистов не пропускают за периметр, мотивируя это тем, что их нет в списках. Корреспонденту УНИАН охрана отказалась предоставить информацию, кто составлял списки для пропуска на данное мероприятие.

Центр города на это время заблокирован автомобилями полиции и автозаками. Ожидается, что выступление Порошенко состоится на специально установленной сцене возле Оперного театра.

Возле памятника Тарасу Шевченко, где выступление Порошенко анонсировали ранее, находится около полутысячи представителей Нацкорпуса, которые также ждут президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем во Львове из-за визита Петра Порошенко прекратилось движение транспорта через центр города.