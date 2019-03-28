Порошенко едет во Львов: движение в центре города заблокировано (фоторепортаж, видео)

За несколько часов до визита центр города уже заблокирован для проезда.

Во Львове из-за визита президента Петра Порошенко заблокировано движение транспорта через центр города.

Как сообщается в Telegram-канале «Изменения движения "Львовэлектротранс", в связи с приездом президента во Львов в центре перекрыли движение четырех троллейбусных маршрутов № 2, 9, 12, 13.

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Как сообщил координатор ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, «с 14.45 центр Львова перекрыт полностью».

Как передает корреспондент УНИАН, в полиции ранее информировали, что перекрытие движения во время пребывания президента Украины Петра Порошенко не планируется и «будет ситуативным».

Во Львове сегодня, 28 марта, планируется выступление Петра Порошенко в центре города, на площади возле памятника Т.Шевченко. Начало анонсировано на 17.00 - 17.30.