Гриценко о своих действиях как главнокомандующего: если убили одного, значит 10 их людей будут убиты (видео)

Он отметил, чтобы победить в войне нужно действовать не только на оккупированных территориях, а и уничтожать военные объекты на территории России.

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал в случае избрания его президентом отвечать на действия оккупантов на много более мощными ударами.

Об этом он рассказал в интервью ЦЕНЗОР.НЕТ.

Он отметил, чтобы победить в войне нужно действовать не только на оккупированных территориях, а и уничтожать военные объекты на территории России.

"Это абсолютно оправданно по всем законам боевых действий, что надо рушить коммуникации, подавлять волю, рушить командные центры... А не только тех, кто перешел линию соприкосновения. Тем более, когда бьют на 50 км системы залпового огня абсолютно безнаказанно", - заявил Гриценко.

Он подчеркнул, что нужно отвечать на обстрелы боевиков. И если оккупанты нарушают режим прекращения огня, нужно отвечать в разы сильнее.

"Будем действовать, как Израиль: если убили одного, значит десятеро их людей будут убиты. Значит, будет концентрирован удар так, чтобы больше снайпер и не подходил близко туда. Прекращение огня, так прекращение огня. Если кто-то нарушил, то должен получить по голове так, чтобы больше не хотелось", - подчеркнул Гриценко.