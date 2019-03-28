Евродепутат Ребекка Хармс будет наблюдателем на выборах в Украине

Хармс также будет наблюдать за вторым туром президентских выборов в Украине, который, как ожидается, состоится 21 апреля.

Ребекка Хармс 28 марта прибудет в Украину в качестве наблюдателя на выборах с делегацией Европейского парламента.

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Об этом сообщается на сайте парламентария. “Эксперт из Восточной Европы и член группы “Зеленые – Европейский свободный альянс” в Европейском парламенте будет находиться в Украине с 28 марта как наблюдатель на выборах с делегацией Европейского парламента”, – говорится в сообщении.

После инструктажей Ребекка Хармс отправится из Киева в Одессу в субботу, 30 марта, для наблюдения за выборами и посещения избирательных участков.

Запланированы также встречи с членами Центральной избирательной комиссии, представителями СМИ, гражданского общества и кандидатами в президенты.

Сообщается, что Хармс также будет наблюдать за вторым туром президентских выборов в Украине, который, как ожидается, состоится 21 апреля.