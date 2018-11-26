"Одна из самых ужасных атак со времен первого Минска" – Хармс о действиях РФ в Керченском проливе

По словам Хармс, пытаясь оценить развитие событий в Керченском проливе и акватории Азовского и Черного морей, она пришла к выводу, что "это одна из самых ужасных атак со времен первых Минских договоренностей".

Вчерашняя эскалация в Азовском море впервые стала открытым актом военной агрессии России против Украины под своим государственным флагом.

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Об этом заявила член Европейского парламента Ребекка Хармс в комментарии радио Свобода. «Вчерашняя эскалация в Азовском море (корабли ВМС Украины были захвачены возле Керченского пролива, на входе в Азовское море – ред.) впервые стала открытым актом военной агрессии России против Украины под своим государственным флагом. С самого начала эта агрессия осуществлялась силами военных группировок без признаков, которые и начали аннексию Крыма. И до вчера Россия отрицала свое участие в войне против Украины», – считает немецкий политик.

По словам Хармс, пытаясь оценить развитие событий в Керченском проливе и акватории Азовского и Черного морей, она пришла к выводу, что «это одна из самых ужасных атак со времен первых Минских договоренностей».

«Я чрезвычайно обеспокоена тем, что Украина очень близка к вовлечению в новый этап ужасной войны», – добавила евродепутат.

Предложение президента Украины Петра Порошенко относительно введения военного положения, по мнению Хармс, должно быть очень внимательно рассмотрено Верховной Радой 26 ноября. «Я надеюсь, это решение будет детально обсуждено в парламенте. Ведь я очень хорошо помню объяснения и аргументы Порошенко, почему это состояние не было введено сразу после начала войны на Донбассе», - подчеркнула немецкий политик.