Украине нужна страховая медицина – Александр Шевченко

По словам укроповца, успешность реформ как в медицинской сфере, так и в государстве в целом возможна только при условии, когда Украиной начнут управлять новые политики.

Нынешняя медицинская реформа уже продемонстрировала отсутствие положительных результатов, а изменений можно достичь только после введения страховой медицины. Об этом заявил кандидат в президенты Украины от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко в ходе встречи с работниками Новороздольской городской больницы на Львовщине.

«Нынешняя реформа Ульяны Супрун не приносит положительных результатов. Ни один из депутатов от УКРОПа в Верховной Раде не голосовал за нее. Мы видим, что такое реформирование лишь убивает сельскую медицину и приводит к безработице среди медперсонала. Страховая медицина – это та реформа, которая нужна Украине», – отметил он.

По словам укроповца, успешность реформ как в медицинской сфере, так и в государстве в целом возможна только при условии, когда Украиной начнут управлять новые политики.

«Изберите молодых политиков – не по возрасту, а по ментальности, которые знают проблемы простых людей и которым не безразлично, как они живут. Украинцы – умные люди, они живут на земле с богатыми ресурсами. Вот только власть мы не умеем себе выбирать, из-за чего страна превращается в руину», – подчеркнул Александр Шевченко.