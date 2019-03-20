"У нас это криминал": журналисты рассказали, как будут голосовать на выборах жители аннексированного Крыма (видео)

Только для первого тура им нужно будет четыре раза пересекать админграницу.

Более 3,5 тысяч человек из аннексированного Крыма уже изменили место голосования, чтобы иметь возможность принять участие в президентских выборах 2019 года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За последние дни количество таких избирателей из Крыма резко возрастает. Однако, самая большая преграда остается - крымчане боятся репрессий со стороны оккупанта.

Чтобы проголосовать на выборах 31 марта - крымчанам сначала надо попасть в бюро реестров в Украине, где с паспортом Украины изменить место голосования. Крымчанам с оккупированной территории для того чтобы принять участие в выборах президента Украины придется пересекать границу оккупации только для первого тура четыре раза.

Дважды в день проходить проверки обеих сторон пограничников, потратить целый день только на регистрацию на выборы, и быть готовым это повторить еще и на 2 тур.

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Мать троих детей из Симферополя для себя это называет необходимостью. Марина мечтает, что ее дети будут учиться в Украине, и с сожалением признает, что голосовать крымчан едет немного.

"Я вижу эту пассивность людей. Я верю, что Крым вернется, может не завтра, послезавтра, но вернется, и я буду понимать, что в этом тоже есть моя часть", - рассказывает она.

Волонтеры прогнозируют, что страх за личную безопасность и немалые финансовые затраты на дорогу - 1,5 тысяч гривен в две стороны - причины из-за которых на этих выборах крымчан с оккупации будет голосовать еще меньше, чем в 2014 году.

Только на Херсонщине, ближайшей к оккупационной границы, уже изменили место голосования более 200 крымчан. Однако сколько среди крымских избирателей именно приезжих из оккупационной территории - точно сказать невозможно. Получив удостоверение, с которыми смогут голосовать, крымчане идут на прогулку по городу недалеко от участка и останавливаются у желто-голубых ворот.

"У нас это криминал", - отмечают они.

Однако реалии сильнее мечты, и крымчане уже думают, как провезти домой незамеченным удостоверение для украинских выборов.