Политологи заявили о давлении на членов УИК от Тимошенко в двух регионах

В Запорожье представители штаба Тимошенко, которые зарегистрированы членами территориальных избирательных комиссий, получили 73 повестки с вызовом на допрос в УСБУ.

Во Львовской и Запорожской областях члены Участковых избирательных комиссий от Юлии Тимошенко и партийцы «Батькивщины» получают приглашение на допрос в СБУ.

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В частности, львовский политолог, руководитель ОО «Львовская политика» Андрей Выхопень заявил, что во Львове сегодня сотрудники СБУ звонят членам УИК от кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко и вызывают на допросы, во время которых предлагают отказаться от участия в выборах от своего кандидата.

Об этом политолог сообщил на своей странице в Facebook.

«Репрессии в отношении «батькивщиновцев» докатились до Львовщины. Сегодня работники СБУ начали массовый террор в отношении членов УИК от кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко: звонят и вызывают на допросы, на которых «мягко» предлагают отказаться от участия в выборах за кандидата Тимошенко. Что это, как не политическое преследование и террор», - отмечает в статье политолог.

Он также указал номер телефона, с которого якобы звонки осуществляются членам УИК и отметил, что «есть честные офицеры в службе, что сообщили о владельце этого номера телефона, это отдел «Т» СБУ».

В пресс-службе управления СБУ во Львовской области корреспонденту УНИАН сообщили, что «пока данную информацию не комментируют».

В то же время, руководитель Запорожской городской организации ВО «Батькивщина» Виталий Рябцев сообщил УНИАН, что в Запорожье представители избирательного штаба Юлии Тимошенко, которые зарегистрированы членами территориальных избирательных комиссий, получили 73 повестки с вызовом на допрос в УСБУ в Запорожской области.

«73 повестки. 73 допроса. Руководители партийных групп, члены УИК. Только 7 марта подали своих представителей в комиссии», - заявил он.

Также Рябцев уверен, что силовые органы открыто вмешиваются в избирательный процесс:

«В случае задержания дома или на улице любого члена УИК будет начата бессрочная акция протеста возле облгосадминистрации», - также сказал он.

Представителей кандидата в президенты вызывают на допрос 14 марта.

По данным, указанным в повестках, следственные действия будут проводиться в рамках уголовного производства, открытого 12 февраля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в феврале сотрудники СБУ провели ряд обысков по месту проживания партийных сотрудников и волонтеров кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Позже в ведомстве сообщили, что подозревают их в подкупе избирателей на предстоящих президентских выборах.