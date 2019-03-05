Садовый подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с президентских выборов

1 марта Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко.

Председатель партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый подал в Центральную избирательную комиссию заявление об отзыве своей кандидатуры с президентских выборов.

Об этом сообщили в пресс-службе «Объединения «Самопомич».

«Именно сейчас Украина имеет шанс выбрать проукраинского антикоррупционного президента. Тот путь, которым идет страна сейчас, заведет в очень темные времена. Кто-то может со мной согласиться или не согласиться, но я так думаю. И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение», - добавил он.

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Политик призвал всех избирателей прийти на участки в день выборов и исполнить свой «священный долг» - проголосовать. «Каждый будет иметь свои приоритеты в отношении того или иного кандидата. Но надо проголосовать, чтобы у нас не украли выборы, и чтобы они прошли честно», - добавил Садовый.

Как сообщал УНИАН, 1 марта мэр Львова, председатель партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины в поддержку кандидатуры Анатолия Гриценко.