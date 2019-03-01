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Еще один кандидат в президенты снимается с выборов в пользу Гриценко

16:14, 01 марта 2019
Выборы 2019
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Гнап не будет участвовать в выборах / фото УНИАН

Об этом он сообщил в Facebook. "Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат. Я подтверждаю свое обещание и также готов сняться в пользу Анатолия Гриценко", - сказал Гнап.

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Он добавил, что окончательное решение должен принять съезд его партии "Сила людей", который состоится завтра.

Ранее Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.

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Теги: #Анатолий Гриценко#выборы президента Украины 2019