Еще один кандидат в президенты снимается с выборов в пользу Гриценко

Дмитрий Гнап заявил, что снимает свою кандидатуру ради победы Гриценко.

Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также снимает свою кандидатуру.

Об этом он сообщил в Facebook. "Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат. Я подтверждаю свое обещание и также готов сняться в пользу Анатолия Гриценко", - сказал Гнап.

Читайте такжеГриценко может стать вторым в президентском рейтинге благодаря объединению с Садовым - эксперты

Он добавил, что окончательное решение должен принять съезд его партии "Сила людей", который состоится завтра.

Ранее Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.