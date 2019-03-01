Еще один кандидат в президенты снимается с выборов в пользу Гриценко
16:14, 01 марта 2019Выборы 2019
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Дмитрий Гнап заявил, что снимает свою кандидатуру ради победы Гриценко.
Гнап не будет участвовать в выборах / фото УНИАН
Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также снимает свою кандидатуру.
Об этом он сообщил в Facebook. "Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат. Я подтверждаю свое обещание и также готов сняться в пользу Анатолия Гриценко", - сказал Гнап.
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Он добавил, что окончательное решение должен принять съезд его партии "Сила людей", который состоится завтра.
Ранее Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
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