Президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 миллионов пенсионеров - депутат Шахов

Народный депутат подчеркнул, что повышение пенсий должно стать устоявшейся практикой.

Будущий Президент Украины должен гарантировать автоматическое повышение пенсий и после президентских выборов.

Об этом заявил народный депутат от партии “Наш край” Сергей Шахов.

По его словам, президентские выборы не должны помешать ежегодному повышению пенсий 11,5 миллионов пенсионеров.

“Уже 1 марта по инициативе Президента Петра Порошенко состоится повышение пенсий. И далее ежегодно 1 марта перерасчет пенсий должно происходить автоматически. Партия “Наш край” постоянно напоминала властям о необходимости выполнять законодательство относительно ежегодного осовременивания пенсий. В этом году это происходит впервые. Так должно быть и в последующие годы”, – отметил Сергей Шахов.

Народный депутат подчеркнул, что повышение пенсий должно стать устоявшейся практикой.

“Напоминаем, что повышение пенсий – важный и сложный технологический процесс. Пенсии должны автоматически вырасти у пенсионеров не только Киева, а и в Мариуполе, Краматорске, Лисичанске, Сумской, Одесской, Волынской, Херсонской и в отдаленных районах Закарпатья. Правительство должно принять все меры для избежания технических и любых других проблем, а также возможных злоупотреблений чиновниками на местах”, – убежден Сергей Шахов.

Он напомнил, что осовременивание пенсий – требование украинского законодательства, которое должно быть сохранено после президентских выборов.

“Выборы и их результат никоим образом не должны повлиять на ежегодное повышение пенсий миллионам пенсионеров. Партия «Наш край» призывает власть обеспечить всесторонний контроль за процессом автоматического повышения пенсий”, –подытожил Сергей Шахов.

Напомним, 1 марта 2019 года впервые произойдет автоматический перерасчет пенсий.