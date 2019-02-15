Вмешательство РФ в украинские выборы: СБУ разоблачила дерзкие попытки российских спецслужб

Уже после старта избирательной кампании в Украине россиянин предоставлял своим подчиненным для распространения негативные материалы о визитах кандидатов в президенты до населенных пунктов Днепропетровщины.

Российские кураторы привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в соцсетях фейковых провокационных материалов, имеющих отношение к президентским выборам в Украине.

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Сотрудники СБУ заблокировали эту попытку российского вмешательства. Так, известно, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению территорий и государственной границы Украины. Мужчина вел электронную переписку с жителем российского Ростова-на-Дону. Тот курировал его работу и ставил задачу по распространению фейковых новостей о ситуации в Украине, в частности в политической и религиозной сферах.

Уже после старта избирательной кампании в Украине россиянин предоставлял своим подчиненным для распространения негативные материалы о визитах кандидатов в президенты в населенные пункты Днепропетровщины. Следователи СБУ объявили подозрение в совершении подобных преступлений еще двум жителям области, которых российские спецслужбы привлекли к вмешательству в ход будущих выборов.

Кроме этого, гражданин РФ через соцсети разыскивал украинцев, которые владеют травматическим или пневматическим оружием для их дальнейшего привлечения к митингам и беспорядкам во время выборов.

Против украинских пособников россиян уже открыли уголовное производство по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Продолжается досудебное расследование.