ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины
Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины, которые состоятся 31 марта.
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Как передает корреспондент УНИАН, в окружных избирательных комиссиях будут работать 7355 человек.
Так, в Винницкой области образовано 8 ОИК, в Волынской области - 5, в Днепропетровской области - 17, в Донецкой области - 12, в Житомирской области - 6, в Закарпатской - 6, в Запорожской - 9, в Ивано-Франковской - 7, в Киевской - 9, в Кировоградской - 5, в Луганской - 6, во Львовской - 12, в Николаевской - 6, в Одесской - 11, в Полтавской - 8, в Ривненской - 5, в Сумской - 6, в Тернопольской - 5, в Харьковской - 14, в Херсонской - 5, в Хмельницкой - 7, в Черкасской - 7, в Черновицкой - 4, в Черниговской - 6. В Киеве образовано 13 ОИК.