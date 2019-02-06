Янукович не стал комментировать шансы Зеленского и Тимошенко на президентских выборах в Украине

Экс-президент отметил, что "прогнозы политологов и аналитиков сводятся к тому, что антирейтинг власти не позволит победить на президентских и парламентских выборах".

Бывший президент Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, не прокомментировал шансы кандидатов на пост главы Украинского государства шоумена Владимира Зеленского и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

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Экс-президент на пресс-конференции в Москве заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко не имеет необходимой для победы поддержки избирателей.

Так, отвечая на вопрос, как он оценивает шансы лидеров соцопросов - Тимошенко и Зеленского - он в очередной раз заявил, что победить честно Порошенко не может, поскольку он не имеет такой поддержки избирателей. В то же время он призвал иностранных наблюдателей не допустить возможной фальсификации со стороны действующего президента.

Относительно возможных рейтинговых кандидатов Янукович отметил, что "прогнозы политологов и аналитиков сводятся к тому, что антирейтинг власти не позволит победить на президентских и парламентских выборах".