Квартиры в Киеве, авто люкс-класса, миллионы наличными: декларация кандидата в президенты Деревянко

Среди расходов кандидат указал 309 тысяч гривень благотворительной помощи участникам АТО и 518 тысяч гривень - на стипендии победителям олимпиад, одаренным детям и их учителям.

Кандидат в президенты от партии "Воля" Юрий Деревянко в 2017 году задекларировал, помимо прочего, два земельных участка (1900 и 970 кв.м), три квартиры в Киеве, жилой дом в Киевской области (637,90 кв.м), а также 1,36 млн евро и 2,86 млн долларов наличными.

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Как сообщает ТСН, согласно декларации кандидата, у него также есть квартира в оккупированной Ялте, садовый дом площадью 209,20 кв. м и несколько машиномест.

Кроме того, Деревянко арендует несколько офисов в Ивано-Франковской области. У его жены есть земельные участки, жилой дом в Золочеве Львовской области площадью 182,50 кв. м, квартира в Киеве на 56,7 кв.м, и садовый дом на 236,4 кв.м.

Кандидат получил 240 821 грн. депутатской зарплаты и еще 252 825 грн - на выполнение депутатских полномочий. 21 688 грн 5 300 долларов и 65 евро у него размещены в "Банке инвестиций и сбережений".

Кандидат в президенты держит наличными 177 036 грн, 1,36 млн евро и 2,86 млн долларов. 10,56 млн долларов Деревянко одолжил брату.

Жена кандидата в 2017 году получила 63 419 грн зарплаты и 16,8 тыс. грн страховой выплаты. У нее размещены 11 439 грн, 811 евро и 1 877 долларов в "Укрсиббанке", еще 76 107 грн, 65 908 евро и 719 813 долларов она держит наличными.

Политик задекларировал часы Jaeger-LeCoultre и Blancpain, его жена - серьги Cartier, кольца Bulgari и Damiani, часы Chanel и Girard-Perregaux, другие драгоценные ювелирные изделия и меховое пальто.

Деревянко владеет рядом автомобилей: Range Rover 2010 года выпуска, Toyota Land Cruiser 2011 года, Mercedes Benz S 500 2007 года. Его жена обладает двумя автомобилями Range Rover 2009 и 2010 года выпуска, а также Lexus RX 450 2009 года.

Среди расходов кантидат указал 309 888 грн благотворительной помощи участникам АТО, 518 тыс. грн - на стипендии победителям олимпиад, одаренным детям и их учителям. 55 тыс. грн Деревянко внес на счет партии «Движение Новых Сил» Михаила Саакашвили, еще 395 180 грн - потратил на содержание приемных народного депутата.

Напомним, 27 января партия "Воля" выдвинула внефракционного народного депутата, члена совета партии Юрия Деревянко кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года.