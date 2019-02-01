На президентские выборы могут прибыть фейковые миссии наблюдателей - КИУ

Работа фейковых миссий финансируется из России.

На выборах президента Украины могут присутствовать фейковые миссии наблюдателей, финансирование деятельности которых осуществляется из Российской Федерации.

Об этом заявила представитель Комитета избирателей Украины Наталья Линник во время брифинга, передает "РБК-Украина".

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Она отметила, что на текущий момент зарегистрированы 129 общественных организаций, которые предоставят своих наблюдателей.

"Мы также хотим проинформировать, что есть определенные миссии так называемых фейковых наблюдателей. Их на этих выборах будет пытаться отфильтровать МИД совместно с ЦИК. Но даже если МИД пойдет на определенный компромисс и зарегистрирует определенных наблюдателей, которые будут входить в число фейковых наблюдателей, мы просим медиа быть более консолидированными и учитывать достоверность источников информации", - заявила она.

"Наблюдатели, которые предоставляли недостоверные информации на предыдущих выборах в тех или иных странах, так или иначе аффилированы с РФ и финансируются для этого. Главная цель - посеять дестабилизацию в украинской среде", - уточняют в КИУ.

Напомним, Верховная Рада Украины установила, что президентские выборы состоятся 31 марта 2019 (31 декабря началась президентская избирательная компания). Парламентские выборы должны состояться в октябре следующего года.

Ранее Центральная избирательная комиссия ликвидировала все избирательные участки на территории Российской Федерации.

Отметим, что глава МИД Павел Климкин ранее предупредил, что Украина не намерена принимать заявки от российских наблюдателей ОБСЕ на выборах.