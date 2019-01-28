Посол США рассказала об ожиданиях от президентских выборов в Украине

Дипломат заявила, что полное участие всех граждан Украины на выборах для голосования должно быть обеспечено должным образом.

Посол США в Украине Мари Йованович рассказала об ожиданиях от президентских выборов в Украине.

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Как сообщает Посольство США в Украине, об этом Йованович сказала во время выступления в Украинской академии лидерства.

"Нет необходимости говорить вам, что Украина вступает в критический период, связанный с приближающимися выборами", - заявила Йованович.

По ее убеждению, "только украинский народ должен выбирать путь будущего для Украины".

"Кого поддерживают Соединенные Штаты на этих выборах? Не думаю, что вы удивитесь, если я скажу: мы поддержим украинский народ", - подчеркнула Йованович.

"По мере того, как продвигается сезон президентских выборов, мы, в США, разделяем ожидания украинского народа: что «титушки" не будут частью этих выборов; что людям, занятым в избирательных кампаниях, не стоит бояться того, что их будут бить или преследовать; что в селах невозможно будет купить голоса избирателей; что россияне или какой-либо из кандидатов не используют дезинформацию, чтобы размывать истину, и что условия для полного участия всех граждан Украины обеспечены должным образом", - подчеркнула Йованович.

"Выборы являются одним из священных прав и обязанностей в демократическом обществе. Украина, все вы друзья, заслуживаете избирательного процесса, которым будут гордиться ваши граждане и который будет отвечать обещаниям Революции достоинства", - заявила она.

В то же время она очертила цели, которые, по ее мнению, необходимо отстаивать Украине.

"Украина должна оставаться решительной на своем пути к миру и реформам, со стабильными и сильными принципами экономического роста и защищенной принципиальными и бескомпромиссными западными ценностями", - убеждена посол США.

Она заявила, что подавляющее большинство украинцев объединяет устойчивая поддержка трех приоритетов, а именно успешное завершение конфликта на востоке Украины, успешная экономика и правительство, которое работает для украинцев, уважает их права и относится ко всем гражданам одинаково в соответствии с законом.

"Соединенные Штаты решительно проявляют солидарность с украинским народом и считают, что вы - как и люди во всем мире - заслуживаете эти возможности", - добавила Йованович.