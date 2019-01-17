Рабочей группе нужно еще 2-3 заседания для доработки проекта Избирательного кодекса — нардеп

Депутат проинформировал, что ряд вопросов требуют дополнительной дискуссии.

Рабочей группе нужно провести еще 2-3 заседания для доработки проекта Избирательного кодекса.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель рабочей группы, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Черненко.

«Мы прошли Книги, у нас остались отложенные вопросы. Есть еще Переходные положения. Завтра заседание назначено... Я думаю, еще 2-3 заседания нужно», - сказал депутат.

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Он подытожил, что есть еще ряд вопросов, требующих дополнительной дискуссии.

В свою очередь, один из авторов проекта Избирательного кодекса, народный депутат от фракции «Народный фронт» Леонид Емец отметил, что оставшиеся дискуссионные вопросы не касаются самого избирательного процесса, а лишь переходных процессов реализации закона. По его словам, некоторые замечания к проекту имеет Гражданская сеть ОПОРА.

«Рабочая группа должна определиться относительно процедуры голосования, тела закона, норм закона, и она это сделала. Переходные положения - это уже вопрос к Комитету и к Верховной Раде», - сказал депутат.

Справка УНИАН. 7 ноября 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса.

Законопроектом на парламентских выборах предлагается ввести систему региональных открытых списков - в каждом из 27 избирательных регионов партии предлагают свои списки, а избиратель голосует за одну из этих партий и по желанию - за кого-то из кандидатов, кого партия выдвинула в этом региональном списке. Также предлагается установить 4-процентный избирательный барьер.

Ко второму чтению в проект Избирательного кодекса было подано около 4,5 тыс. поправок.