Парубий предлагает убрать из проекта Избирательного кодекса все, что касается выборов президента

Он считает необходимым сконцентрироваться в Кодексе на парламентских выборах.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает изъять из проекта Избирательного кодекса все, что касается президентских выборов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. Говоря об Избирательном кодексе, спикер высказал мнение, что значительное количество поправок он может рассматриваться даже две пленарных недели.

Кодекс, добавил он, должен решить ряд вопросов, в частности, гендерного равенства и невозможности фальсификации на выборах.

На вопрос, видит ли он смысл выделения из настоящего Кодекса и принятие отдельного закона о парламентских выборах, по которым бы прошли ближайшие выборы, Парубий отметил, что поскольку это Кодекс, то он должен унифицировать всю систему выборов: от местных до парламентских, а также там "частично затрагиваются и президентские выборы".

"И я рекомендую рабочей группе все, что касается президентских выборов, изъять и сейчас не ставить в рассмотрение", - сообщил председатель ВР.

В то же время, отметил Парубий, "то, что касается местных выборов, - по крайней мере во времени отсрочить их начало действия".

"И сконцентрировать главное внимание на парламентских выборах", - добавил спикер и подчеркнул, что настаивает, чтобы рассмотрение проекта Избирательного кодекса началось в октябре.