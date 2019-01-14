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Полиция расследует обстрел авто соратницы Гриценко как хулиганство

18:27, 14 января 2019
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Полиция расследует обстрел машины соратницы Гриценко / фото Нацполіція Украины

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения автомобиля представителя избирательного штаба лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил в понедельник представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

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"Начато уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия", - прокомментировал он заявление руководителя пресс-службы Гриценко Кристины Бондаренко об обстреле автомобиля.

По словам Тракало, Бондаренко позвонила в дежурную часть Деснянского управления полиции и сообщила, что обнаружила следы выстрелов на собственном припаркованном автомобиле.

На место выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

По предварительной оценке правоохранителей, повреждения на лобовом стекле и на передней правой двери авто – от пневматического оружия.

Следствие будет вести Деснянское управление полиции. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Обстоятельства, причины и мотивы совершения правонарушения устанавливаются", - резюмировал Тракало.

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Теги: #Анатолий Гриценко#Нацполиция Киева