Полиция расследует обстрел авто соратницы Гриценко как хулиганство
Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения автомобиля представителя избирательного штаба лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил в понедельник представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.
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"Начато уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия", - прокомментировал он заявление руководителя пресс-службы Гриценко Кристины Бондаренко об обстреле автомобиля.
По словам Тракало, Бондаренко позвонила в дежурную часть Деснянского управления полиции и сообщила, что обнаружила следы выстрелов на собственном припаркованном автомобиле.
На место выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
По предварительной оценке правоохранителей, повреждения на лобовом стекле и на передней правой двери авто – от пневматического оружия.
Следствие будет вести Деснянское управление полиции. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
"Обстоятельства, причины и мотивы совершения правонарушения устанавливаются", - резюмировал Тракало.