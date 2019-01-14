Полиция расследует обстрел авто соратницы Гриценко как хулиганство

Следствие будет вести прокуратура Деснянского управления полиции. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения автомобиля представителя избирательного штаба лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил в понедельник представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Читайте такжеУ Гриценко заявили об обстреле машины его соратников (фото)

"Начато уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия", - прокомментировал он заявление руководителя пресс-службы Гриценко Кристины Бондаренко об обстреле автомобиля.

По словам Тракало, Бондаренко позвонила в дежурную часть Деснянского управления полиции и сообщила, что обнаружила следы выстрелов на собственном припаркованном автомобиле.

На место выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

По предварительной оценке правоохранителей, повреждения на лобовом стекле и на передней правой двери авто – от пневматического оружия.

Следствие будет вести Деснянское управление полиции. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Обстоятельства, причины и мотивы совершения правонарушения устанавливаются", - резюмировал Тракало.