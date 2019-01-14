Шевченко заявил о кампании по дискредитации, организованной против него Медведчуком, Филатовым и "Свободой"

Народный депутат назвал фильм, показанный на "112" телеканале, "российско-порошенковско-медведчуковською пропагандой".

Победитель президентских праймериз УКРОПа, народный депутат Украины Александр Шевченко заявляет об организованной против него грязной медийной кампании.

Об этом Шевченко сообщил на своей странице в Facebook.

«Банда Путина-Порошенко-Медведчука на своем частно-отжатом телеканале «112», который был за копейки куплен партнером Порошенко Медведчуком, и оформлен на заместителя руководителя Таможенной службы времен Януковича, Тараса Козака, после голосования о введении санкций против канала Верховной Радой Украины ради давления и уменьшения его цены, выпустил сегодня против меня, Александра Шевченко, длинный и дискредитирующий меня и «Буковель» фильм! Друзья, прошу вас обязательно посмотреть это произведение русско-журналистского искусства! Они нас с вами боятся, мы идем правильным путем!», - написал Шевченко и прикрепил к сообщению в соцсети фильм, показанный на "112".

Также народный депутат передал «привет» представителю партии «Свобода» Вадиму Войтику и мэру города Днепра Борису Филатову, которые принимали участие в съемках фильма.

«Представителю партии "Свобода" и мэру города Днепра, которые принимали участие в российско-порошенковско-медведчуковській пропаганде и провокации, привет! Передавайте поздравления своему хозяину Путину. Все будет Украина!», - написал Шевченко.