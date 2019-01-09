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Глава КИУ объяснил, почему кандидатам в президенты выгодно затягивать с регистрацией в ЦИК

18:29, 09 января 2019
Выборы 2019
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В КИУ прогнозируют регистрацию основных кандидатов-"тяжеловесов" 22 января / фото УНИАН

Такое мнение в эфире "Прямого" в ток-шоу "Ситуация" высказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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"Думаю, нам следует ожидать регистрацию основных кандидатов-"тяжеловесов" 22 января на День соборности. И это не только украинская традиция привязываться к определенным датам, чтобы привлечь внимание. Думаю, мы увидим разнообразные массовые мероприятия, возможно, даже масштаба Певческого поля", - уверен Кошель.

Вместе с тем, по мнению председателя КИУ, многим кандидатам выгодно затягивать с официальной регистрацией.

"Сегодня ты официально не являешься кандидатом в президенты, не обязан отчитываться о поступлении средств, о расходовании средств, проводишь полноценную кампанию с теле - и радиорекламой, палатками, работой штабов", - добавил Кошель.

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Теги: #выборы#ЦИК