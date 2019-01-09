Глава КИУ объяснил, почему кандидатам в президенты выгодно затягивать с регистрацией в ЦИК
Кандидатам в президенты Украины выгодно затягивать с официальной регистрацией в Центральной избирательной комиссии.
Такое мнение в эфире "Прямого" в ток-шоу "Ситуация" высказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
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"Думаю, нам следует ожидать регистрацию основных кандидатов-"тяжеловесов" 22 января на День соборности. И это не только украинская традиция привязываться к определенным датам, чтобы привлечь внимание. Думаю, мы увидим разнообразные массовые мероприятия, возможно, даже масштаба Певческого поля", - уверен Кошель.
Вместе с тем, по мнению председателя КИУ, многим кандидатам выгодно затягивать с официальной регистрацией.
"Сегодня ты официально не являешься кандидатом в президенты, не обязан отчитываться о поступлении средств, о расходовании средств, проводишь полноценную кампанию с теле - и радиорекламой, палатками, работой штабов", - добавил Кошель.