В КИУ предупредили об опасности рекордного популизма и эпатажа на выборах-2019

По словам председателя КИУ, эта кампания будет иметь наибольшее количество популистских заявлений и обещаний.

Предстоящая избирательная кампания будет рекордной по количеству эпатажа и популизма.

Об этом в эфире ток-шоу "Ситуация" на "Прямом" рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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"Для многих кандидатов важны не победа, не второй тур, важно даже не прохождение 5% барьера. Для них важно запомниться. Потому что в этом году нас ждут парламентские выборы. Президентская кампания фактически перейдет в парламентскую. Поэтому вполне естественно, что мы увидим рекордное количество эпатажа, то есть запомниться не содержанием, а формой. Как вы там говорили, полотенцем в ЦИК", - рассказал Кошель.

По его словам, эта кампания будет иметь наибольшее количество популистских заявлений и обещаний.

"Если почитать программы кандидатов в президенты: заработная плата в тысячу долларов, при чем в долларах. Зарплата военным - тысяча долларов. Стоимость коммунальных услуг снизится в разы. Опасность в том, что два потенциальных кандидата в Президенты публично призывают не платить за коммунальные платежи и для многих избирателей после 31 марта может быть жесткое разочарование", - предположил Кошель.

По мнению Кошеля, президентская кампания в Украине может быть похожей на президентскую кампанию в Грузии, где два самых рейтинговых кандидата в президенты пообещали простить долги перед банками до суммы в 750 долларов.

"Каждый пятый грузин, который имел задолженность, стал заинтересован в том, чтобы проголосовать", - резюмировал он.