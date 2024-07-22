Преимущество Трампа над Харрис на 2 балла в средних показателях заметно снизилось по сравнению с примерно 8 баллами в начале года, и другие недавние опросы дают ее сторонникам повод для надежды.

Вероятный кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис несколько отстает от кандидата от республиканцев, экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных Decision Desk HQ и The Hill.

Так, в паре Трамп-Харрис респобликанец опережает демократку на примерно 2 процентных пункта - 47% против 45%. Отмечается, что эти показатели практически идентичны балансу в паре с Трамп-Байден - 46% против 43,5%.

При этом в случае включения в опрос независимого кандидата Роберта Кеннеди отрыв Трампа от Харрис возрастает до 5,7 процентных пункта - примерно 43% против 37%, в то же время самого Кеннеди поддержали бы почти 6% американских избирателей.

Видео дня

"Преимущество Трампа над Харрис на 2 балла в средних показателях заметно снизилось по сравнению с примерно 8 баллами в начале года, и другие недавние опросы дают ее сторонникам повод для надежды", - резюмируют социологи.

Выборы в США 2024 - последние новости

Бывший президент США Барак Обама не поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США от Демократической партии. По его словам, демократы вместо этого выберут неназванного "выдающегося кандидата".

Как известно, в воскресенье, 21 июля, действующий глава Белого дома Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что определился, кто будет кандидатом в президенты США вместо него. По его словам, он "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Вас также могут заинтересовать новости: